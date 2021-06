Chantez cet hymne aux miniers du Nord de Pierre Bachelet, en wallon

Jacques Warnier a célébré les 75 ans des "Accords charbon" instaurant le début de l’immigration italienne en Belgique, avec une reprise en wallon d’une chanson de circonstance de Pierre Bachelet.

Dans le cadre de la Semaine italienne sur tous les médias de la RTBF, l’équipe de Stoemp, Pékèt… et des Rawettes a proposé une émission teintée d’accent italien. À cette occasion, après un petit tour par l’Angleterre et une reprise d’un tube des Rolling Stones, Jacques Warnier a effectué une escale linguistique et musicale dans… le nord de la France pour sa chanson mystère.

Le chroniqueur a repris un des plus célèbres titres de Pierre Bachelet. Paru en 1982 avec des paroles signées Jean-Pierre Lang, il commémore le travail dans les mines des ouvriers du nord de l’Hexagone : une chanson qui sent donc le charbon, la matière au cœur de l’immigration italienne en Belgique.