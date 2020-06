C'est parti pour l'été avec cette reprise d'un titre de Richard Cocciante en wallon

Pour la dernière de l'année de Stoemp Pèkèt... et des Rawettes, Jacques Warnier, le chroniqueur liégeois de l'émission prévoit un été chaleureux avec cette reprise d'un titre de Richard Cocciante.

Après avoir revisité en dialecte wallon liégeois de nombreux tubes en anglais comme Frank Sinatra, les Beatles, Bob Dylan, Queen, David Bowie, Eurythmics, Adèle ou encore les Stranglers, Jacques Warnier revient sur un titre français, une chanson qui sent bon l'été pour clôturer cette dernière émission de Stoemp Pèkèt... et des Rawettes de la saison.

En variété française, il avait notamment repris Michel Delpech, Bernard Lavilliers ou encore Francis Cabrel.

Dans La chanson mystère, Jacques Warnier choisit une chanson dont il traduit les paroles en wallon et la fait deviner aux autres chroniqueurs. Il en déclame d'abord les paroles pour faire devenir le titre et l'interprète au reste de l'équipe et aux auditeurs avant de chanter celles-ci sur la musique.