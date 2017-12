Ce lundi 1er janvier, entre 16h et 19h, les Sessions privées de VivaCité s’offrent à vous en mode best of ! Gauvain Sers, Delta, Tibz, Ours, Juliette Armanet et Raphaël nous ont proposé cette année des titres lives exclusifs et souvent inédits.

Retrouvez-les en interview et redécouvrez leurs plus beaux titres en acoustique, enregistrés au mythique studio bruxellois ICP.