Réécoutez la Session Privée de Patrick Bruel pour les 15 ans de VivaCité

Les lumières s'éteignent, les baffles ne crachent plus de décibels, la suite se passera dans un cocon de douceur. Une petite pièce dans les travées de Forest, trois tabourets, Patrick Bruel et deux de ses musiciens, une lumière tamisée: tous les ingrédients étaient réunis pour vivre un moment suspendu dans le temps.

Les trois quarts d'heure passés ensemble ont été l'occasion de découvrir des versions acoustiques de titres de Ce soir on sort... et de fredonner des grands classiques comme Qui a le droit? ou Place des Grands Hommes. Le tout entrecoupé d'interviews et de confidences d'un Patrick Bruel qui avoue en toute honnêteté avoir le trac de retrouver Forest et son public qu'il sait gonflé à bloc!

Et si on se donnait rendez-vous dans 15 ans?