La nouvelle Session privée de Viva accueille Matt Pokora!

En compagnie de Cyril et Bruno Tummers, Matt revient aussi en interview sur les grandes étapes de son parcours, de son premier album avec Elle me contrôle à ses reprises de Claude François, de Robin des bois à son futur Pyramide Tour (à Forest National en octobre).

Matt nous a offert en cadeau 4 titres en guitare-voix ou en piano-voix... J'adore. L’acoustique c'est kiffant aussi. Plus j'en fait, plus ça me donne envie de faire un album comme ça ou une tournée acoustique. Ca me trotte dans la tête. On me le demande aussi [beaucoup].

- Les planètes : je me rappelle la première fois que je l'ai entendu. C'était un piano-voix. A la fin du premier refrain, dès la première écoute, j'ai sauté dans le studio, j'ai fait les 100 pas. Je me suis dit: on a déjà sauvé cet album [Pyramide]. On a déjà la chanson qui va tirer cet album pendant un long moment. C'est le genre de chanson qui restera. Comme "Juste une photo de toi" est restée.

- Juste un instant : l'album "A la poursuite du bonheur" et Danse avec les stars [m'ont permis de renouveler le public]. Cette aventure a permis à une partie du public qui a commencé à découvrir qui j'étais. A découvrir l'homme derrière le chanteur et l'implication que j'avais à faire le spectacle. Dans les premières années, j'étais peut-être un peu trop robot. Je ne laissais pas assez transparaître de moi.

- Tombé : Slimane a écrit et co-composé ce titre avec Renaud Rebillaud [qui est derrière Gims]. Ce titre-là dénote sur le reste de l'album, c'est le plus pop. Il a la puissance de "A nos actes manqués". Chaque fois qu'on fait un album, on espère que ça va plaire, que les chansons vont être des tubes. Je ne pense pas trop format radio. Je pense plus à la scène.

- Le monde : c'est un moment que j'attends dans chaque concert. J'aime me mettre au piano et sentir les musiciens. Je suis avec eux. Je ne suis pas musicien à la base, je ne suis pas un grand pianiste, je m'accompagne avec des accords basiques. J'apprends mécaniquement, je ne connais pas le solfège. D'être à l'origine du son qui sort, c'est particulier.