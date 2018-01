Zuma : Le mystérieux satellite du gouvernement américain est perdu !

Space X vient de lancer un satellite secret du nom de " Zuma ". Cet engin mystérieux a décollé à bord d’une fusée Falcon 9 et aurait été commandé par l’armée américaine…

Petit rappel…

L’intérêt de passer par la société Space X est d’ordre économique. La société d’Elon Musk propose un lanceur réduisant fortement les coûts de mises en orbite… Comment ? Grâce à des coûts de fabrications modérés mais aussi et surtout grâce à la récupération des étages !

La société privée a réussi la récupération de son 1er étage après un atterrissage sans encombre. En revanche, comme c’est un satellite militaire classifié, aucune information n’a été révélé concernant la trajectoire du 2ème étage, supposé être en orbite. De plus, la société n’a pas montré d'image de la séparation du satellite et du lanceur, ni même de son déploiement, comme elle a pourtant l’habitude de le faire.

Encore plus étrange!

Space X vient d’annoncer qu’ils ont perdu le 2ème étage de leur engin. Le satellite aurait raté son orbite. L’étage supérieur du lanceur se serait donc désintégré en retournant dans l’atmosphère. Mais à ce stade, ce n’est qu’une hypothèse…

Une grosse déception et un premier échec pour la firme d’Elon Musk qui, semble-il, aurait comme ambition de devenir un partenaire privilégié du pentagone.

Certaines déclarations ne coïncident pas

Northrop Grumman, le fabricant du satellite, et Space X n’ont jamais affirmé que le satellite s’était déployé.

D’après le site d’informations Bloomberg, le United of Strategic Command, qui se charge de la surveillance de nombreux objets spatiaux, n’a pas signalé la présence d’un nouveau satellite depuis le lancement de Falcon 9. C’est en tout cas, ce que Brook DeWalt, responsable des affaires publiques de l’US of Strategic Command avait déclaré : " Nous n’avons rien à ajouter à l’inventaire des satellites pour le moment ".

Or, d’après une autre source, cette déclaration ne coïncide pas avec un autre fait. L’US of Strategic Command aurait repéré la présence d’un objet juste après le lancement de Spaxe X. L’objet aurait été identifié sous le nom de USA 280 et ajouté à l’inventaire du site Space-Track.org.

Les adeptes de théories du complot pourront se laisser aller aux plus grandes extrapolations … Qui sait, le satellite a peut-être été déployé secrètement, à vous de juger…

En attendant, n’hésitez pas à (ré)écouter le témoignage de Raoul Lannoy, président de l'Atroclub Vega de Gembloux. Il est l'invité dans "Quoi de neuf?" et nous dévoile quelques informations à propos de ce mystérieux satellite…