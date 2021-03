Zéro déchet : des tasses, assiettes, couverts et verrines comestibles pour réduire les emballages

Des étudiants tchèques ont créé une tasse qui se mange, tandis que Do Eat et Ecospoon, 2 s tart-up belges fabriquent de la vaisselle que vous pouvez déguster une fois votre repas terminé.

La tasse à croquer.

Zuzana et Miroslav, deux étudiants tchèques de 22 ans, du Newton College de Prague ont mis au point une tasse à café pouvant supporter des températures de 85° et composée d’avoine et de fibres légèrement sucrées. Vous pouvez ensuite déguster votre contenant qui reste comestible durant 12h et qui a un goût de cookie, nous disent les deux jeunes étudiants. Pour que la tasse reste croustillante, ils nous conseillent de la manger dans les 45 minutes.

" Nous avons procédé par essais et erreurs, nous avons fait toutes les combinaisons de pâtes possibles à la maison. Nous avons essayé la pâte à bonbons, la pâte à muffins, la pâte à crêpes, tout est possible. Ensuite, nous avons dû contacter l’Institut de recherche alimentaire de Prague et l’Université technique de Prague qui nous ont aidés à développer à la fois la recette et la machine " racontent-ils au journal tchèque Novinky. Il leur a fallu plus d’un an pour mettre au point la recette idéale.

Cinquante débits de boissons les utilisent déjà en Tchéquie.

Ils ont maintenant le projet de créer un verre à bière comestible, salé, cette fois, au goût de fromage et bacon.