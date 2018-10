Zei, accélérateur d'écologie, vous aide à agir pour l'environnement !

Une plateforme qui réunit citoyens et entreprises

Noël Bauza, fondateur de Zei, explique que l'enjeu de la plateforme est de s'adresser à tout le monde, et ainsi trouver une solution pour agir au quotidien sur la thématique environnementale : "Ça s'adresse tant aux citoyens qu'aux entreprises. Du côté des citoyens, l'idée est de rassembler un maximum de solutions et de pouvoir les suggérer aux utilisateurs, que chacun puisse trouver une solution pour agir au quotidien. Et du côté des marques, [...] on a créé un outil pour que chaque entreprise puisse s'auditer sur la thématique environnementale, de cibler les éléments importants pour son activité, et de pouvoir, en quelques clics, trouver les prestataires et fournisseurs les plus adaptés pour pouvoir avancer et progresser sur chacun des indicateurs adaptés à son activité."