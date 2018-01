Wooclap : l'application qui rend les cours plus ludiques !

Pour rendre les cours plus ludiques, une société bruxelloise a décidé de créer une application qui remplit cet objectif. À l’époque, Sébastien et Jonathan, âgés de 27 et 28 ans, étaient étudiants à Solvay. On leur avait demandé de mettre en place un prototype d’application et ce, en quelques mois seulement. Et c’est ce qu’ils ont fait en inventant " Wooclap ".

Mais " Wooclap " c’est quoi ? Il s’agit d’une application web qui permet une interaction entre le professeur et ses étudiants. Le but principal étant, pour le professeur, de prendre conscience du niveau de compréhension de ses élèves et ce, directement pendant l’heure de cours. L’enseignant peut, dans l’immédiat, créer un QCM ou poser des questions à son audience via leur smartphone tout simplement.

Ce n’est pas le seul avantage. L’aspect ludique de l’application permet également de favoriser l’implication et la motivation des étudiants pendant la leçon. De plus, toutes les réponses peuvent être récoltées et sont exportables dans un dossier style Excel pour pouvoir effectuer des statistiques.

Enfin, les deux créateurs avancent que l’application est facilement utilisable même pour les personnes éprouvant des difficultés avec les nouvelles technologies.