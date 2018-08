Vous voulez tout savoir sur vos origines? MyHeritage a la solution pour vous

Au début de la saison estivale, Cyril, l'animateur de Quoi de neuf?, a demandé, aux chroniqueurs autour de la table, si tout le monde connaissait parfaitement les origines de sa famille, et a proposé de vérifier ces données par un test ADN.

Une histoire de chromosomes

Le kit ADN de MyHeritage est un test ADN autosomique, c'est-à-dire qu'il utilise les chromosomes dont les informations génétiques n'interviennent pas dans la détermination du sexe. Ce test a été conçu pour découvrir et identifier des parents et des ancêtres grâce aux correspondances ADN et la base de données généalogiques de MyHeritage.

Les êtres humains ont 46 chromosomes. Le test ADN de MyHeritage prend en compte les 44 premiers chromosomes “autosomiques” et identifie les rapports entre segments ADN. Il analyse l'ADN hérité de la mère et père, les quatre grands-parents, huit arrière-grands-parents, etc. afin de fournir une analyse détaillée des origines ethniques en pourcentages.