Vous voulez devenir ambassadeur de la propreté publique? C'est possible!

Il s’agit de la plus grande action initiée en Wallonie où les citoyens sont invités à faire ou rejoindre des équipes pour nettoyer leur environnement. Les Wallons deviennent les ambassadeurs de la propreté publique!



Lancée en 2015 à l’initiative du Ministre wallon de l’environnement, cette grande action de sensibilisation a mobilisé 10.000 participants en 2015, plus de 40.000 en 2016 et près de 80.000 en 2017… L’ambition de cette année : 100.000 personnes!

Grâce à tous les bénévoles, 247 tonnes de déchets sauvages composés de 72 tonnes de PMC et de 175 tonnes de déchets "tout-venant" ont pu être ramassés.