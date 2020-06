Vous rêvez de dormir dans l’univers d’Harry Potter ? C’est possible !

C’est un endroit qui va faire rêver tous les fans de la saga…

Si vous êtes fans d’Harry Potter, vous avez sûrement déjà rêvé de vous plonger littéralement dans son univers, quitte à vivre dans un endroit rempli d’objets et de décorations qui rappellent la saga.

C’est désormais possible grâce à la société Loma Homes. Elle est spécialisée dans l’aménagement et la location de villas et sa dernière création en date concerne Harry Potter.

Il s’agit d’une maison de vacances complètement magique dont chaque pièce est décorée sur le thème du magicien.