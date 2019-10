Vous faites peut-être partie de ceux qui apprécient passer une soirée en famille ou entre amis à jouer à des jeux de société. C’est toujours un bon moment partagé, quel que soit le type de jeu. Mais une nouvelle manière de jouer pourrait révolutionner vos soirées et leur donner une tournure encore plus réjouissante.

Réalité virtuelle

Vous pourrez bientôt donner vie à vos jeux de société - © Tous droits réservés

L’idée : proposer des jeux de société avec des lunettes 3D pour leur donner encore plus de réalisme. La table et les personnages s’animeront presque réellement devant vous. Les lunettes font apparaitre le plateau et les pions en hologrammes. Elles sont accompagnées d’une manette qui permet de vous déplacer et de sauvegarder les parties. Pratique, la table est pliable et s’adapte au jeu que vous voulez. Ça fonctionne avec un GSM ou un ordinateur sur lequel vous chargez le jeu. Cela vous permet de jouer seul ou à plusieurs, rassemblés au même endroit ou chacun chez lui.

Développement en cours

C’est une création de la société Tilt Five qui a lancé ce projet sur la plateforme de crowdfunding Kickstarter. L’objectif était de récolter 450 000 $ pour développer son idée mais elle a récolté plus de 1,2 millions $ ! La preuve que les gens sont en demande de ce type de divertissement.

Pour le moment, seuls quelques jeux mythiques seront disponibles comme Donjons et Dragons, Call of Cthulhu ou encore Pathfinder. Leur sortie est prévue pour l’été 2020 au prix de 229 $ (207 €).

Préparez-vous à vivre des expériences de jeux de société complètement différentes, ça devrait même plaire à ceux qui ne sont pas amateurs d’habitude.