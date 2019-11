Parler aux animaux est une preuve d’intelligence, cela témoigne de votre humanité et de votre ouverture d’esprit.

Si à l’avenir quelqu’un se moque de vous à ce sujet vous pourrez lui répondre "je suis super intelligent" et toc ! Pas sûr que ça améliore votre réputation, mais sait-on jamais ? Ça pourrait en inciter d’autres à suivre votre exemple.

Vous parlez aux animaux ? Vous êtes intelligent !

Des chercheurs de l’université de Chicago ont pris la question très au sérieux.

Selon le directeur de l’étude, le Dr Nicholas Epley, l’anthropomorphisme a depuis toujours été considéré comme de la bêtise. Or cette empathie entre l’animal et vous serait en fait le reflet d’une grande capacité de notre cerveau plutôt qu’un signe de notre bêtise.

Notre cerveau aurait la capacité de lire les visages. Un instinct séculaire qui nous permettrait de différencier un ami d’un prédateur potentiel. En gros, ça permet de comprendre et communiquer des émotions et des intentions. Et parfois, ça se répercute sur ce qui nous entoure de non humain alors qu’on cherche à décoder ce qu’un autre être pense, ressent ou va faire.

D’ailleurs, dès qu’un objet semble avoir des yeux, on a tendance à penser que cet objet aura aussi un esprit.

En conclusion, plus nous entrons en communication avec d’autres esprits humains ou non humains et plus nous lisons profondément et avec succès les intentions d’autres êtres, plus nous devenons socialement intelligents.