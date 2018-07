Vous ne brossez pas les dents de votre chien ? Attention, c'est risqué !

L’Union vétérinaire professionnelle (UPV) met en garde les propriétaires d’animaux sur les risques qu’encourent ces derniers si leurs dents ne sont pas bien soignées. Selon l’association, si les caries sont très rares chez les animaux, le risque de présenter du tartre est grand, surtout chez les chiens âgés.

Christelle Bonnard, vétérinaire à la Hulpe : "Cela prédispose des maladies par après... Le chien ne peut pas mourir de ça mais des conséquences quand il y a une inflammation car lorsqu'il y a une grosse plaque de tartre, toutes les bactéries se positionnent là. On peut aussi avoir une gingivite donc on a une inflammation des gencives et les bactéries en profitent pour passer par les vaisseaux qui sont enflammés. Résultat: on a ce qu'on appelle une bactériémie donc des bactéries dans les voies sanguines et ce qu'on a le plus fréquemment, c'est que ça se positionne au niveau des valvules cardiaques et s'il y a des chiens qui sont prédisposés à faire une endocardiose mitrale, par exemple les yorkshire ou les cavalier king charles, alors là, oui, ça pose un problème."

Pour ce faire, il existe un dentifrice spécial poursuit la vétérinaire : "Le plus efficace est d'utiliser une brosse à dents et une pâte spécialisée pour les animaux. Vous pouvez en trouver en pharmacie, chez votre vétérinaire ou parfois, dans des magasins pour animaux. C'est une pâte spécialisée, diminuée en fluor, avec un goût poulet ou bœuf! Et c'est plus facile de brosser les dents d'un grand chien que d'un petit qui peut mordre! Donc il faut les habituer dès tout petit, cela fait partie de leur éducation."

Si après avoir lu cet article, vous ne comptez toujours par brosser les dents de votre chien, sachez que comme le conclut Christelle Bonnard : "Rien n'est grave mais par contre, c'est important pour augmenter sa durée de vie. Plus vous lui brossez les dents, moins vous aurez besoin d'aller chez le vétérinaire pour faire un détartrage." Le message est passé!