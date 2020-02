Vous marier avec votre meilleure amie pour une journée, c'est possible!

Épouser sa meilleure amie une journée, ça existe !

Si l’idée vous tente, vous pourrez le temps d’une journée dire "oui" à votre meilleure amie. L’expérience a été pensée et imaginé par une entreprise néerlandaise WED AND WALK située à Amsterdam. Un concept qui existe depuis quelques années et qui cartonne véritablement en ce moment.

Célébrer l’amitié

Au programme de cette journée : une "vraie" cérémonie de mariage avec robe de mariée, bagues, musique et séance photo pour immortaliser l’instant. Faut-il le préciser ? Ce mariage n’a rien d’officiel malgré cela vous recevrez un certificat en souvenir de cette union amicale. Une expérience drôle et décalée à faire entre amies.

La bonne nouvelle c’est que la journée proposée par Wed and Walk vous coûtera beaucoup moins cher qu’un mariage traditionnel. Il existe différentes options. Le prix de départ est de 75 euros pour deux personnes, puis 100 euros pour 4 personnes, et enfin 125 euros pour 12 personnes maximum.

Envie de franchir la frontière pour tenter l'expérience ? Toutes les infos ici.