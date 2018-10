Vous courez? Vous marchez? Alors pourquoi pas ramasser?

Wallonie Plus Propre et l'Adeps lancent la campagne "Je cours. Je marche. Je ramasse." Une manière de joindre l'utile à l'agréable? Un nouveau dispositif vient tester la responsabilité de chacun. Les participants des marches organisées par l'Adeps en province de Namur d'ici fin décembre pourront s'essayer au "plogging".

Plogging, kesako? Le plogging, c'est ce jogging responsable qui fait fureur et qui débarque de Suède. Mais qu'est ce que c'est? Le plogging c'est la contraction du verbe " ramasser " en suédois (plocka upp) et de jogging. Cette nouvelle discipline sportive consiste à courir, tout en ramassant les déchets sur son passage. De plus en plus d'adeptes se mettent aussi à la pratique lors de promenades et de marches. Une tendance qu'a décidé de suivre l'Adeps et Wallonie Plus Propre (WaPP).

Sensibiliser à la propreté "Il nous a paru intéressant de mettre sur pied une collaboration avec l'Adeps afin de sensibiliser un public de plus en plus réceptif à la propreté de son environnement", a expliqué M. Petit. "Nous avons développé un sac spécifique avec une société wallonne pour permettre de ramasser les déchets lors de leurs sorties. Nous mettons ces sacs à disposition des volontaires, ainsi que des gants, pour permettre un ramassage aisé et sécurisé", a-t-il ajouté. Du coté de l'Adeps, on s'est dit très heureux de cette collaboration. "Cette action permet d'avoir une incidence positive sur notre environnement et sur l'ensemble des personnes qui se verront sensibilisées à la propreté", s'est réjouie la directrice générale adjointe, Caroline Begain.

Encore quatre marches en province de Namur Les marches Adeps c’est plus de 1000 marches et points verts, et près de 650 mille marcheurs. Cette action est une manière de mettre en avant des grands enjeux sociétaux, comme l'environnement et évidemment la propreté publique. Cette phase teste, c'est neuf marches Adeps dans la province de Namur jusque fin décembre. Les volontaires reçoivent lors de leur inscription un sac spécialement conçu pour l'occasion et peuvent alors ramasser les déchets dans les sentiers. Tous les trois kilomètres environs des grandes poubelles sont mises à disposition pour y jeter les sacs. Il reste encore quatre marches-test à retrouver sur le site : http://www.sport-adeps.be