Vous avez subi des dégâts à cause de nids de poule? Vous pouvez vous faire rembourser!

L'info est à lire dans La Dernière Heure ce mardi. Chaque année, les nids-de-poule sont à l’origine d’un certain nombre d’accidents et causent des dégâts à de nombreuses voitures. Si l’accident a lieu sur une nationale, une autoroute ou toute autre route publique, l’automobiliste lésé a la possibilité de réclamer un dédommagement. On vous dit comment faire dans Quoi de neuf?.

Ces trous tant redoutés sont de plus en plus nombreux sur nos routes, sont généralement causés par le gel et le dégel successifs et surviennent suite à une infiltration d'eau sous la chaussée en période de dégel. Si un gel survient par la suite, l’eau se transforme en glace et soulève la chaussée. Lors d’une seconde période de dégel, la glace fond et l’eau résultante s’écoule, laissant ainsi une cavité sous la chaussée.

Nous sommes clairement dans ces conditions météo actuellement. Mais savez-vous que vous pouvez obtenir un dédommagement en cas d'accident ou de dégâts sur votre véhicule?

On vous en parle dans Quoi de neuf? ce mardi avec Laurence Zanchetta, porte-parole du SPW Routes. Benoît Godart, porte-parole de l'institut VIAS (ex-IBSR), nous donne aussi des conseils pour endommager le moins possible sa voiture en cas de nids de poule.

Retrouvez leur interview ici.