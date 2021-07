Vous aimez manger ? Voici 6 villes où il faut absolument se rendre !

Rien qu’à lire le titre, on a déjà faim… Et ce n’est pas fini ! Certains font du tourisme de culture, d’autres du tourisme pour se ressourcer, nous, on fait du tourisme pour manger ! Voici quelques adresses qui devraient vous plaire. On est bien d’accord que passer de bonnes vacances mais mal manger, ça nous énerve… On a la solution pour vous !

Rome – Italie

En plus d’être la destination préférée des amoureux, l’Italie propose son savoir-faire culinaire à couper le souffle. On ne parle pas de pizzas et de pâtes achetées au supermarché, mais on parle d’un savoir-faire qui dure depuis des centaines d’années. Rome semble être la ville la plus appropriée pour vous offrir les restaurants adéquats.

Bangkok – Thaïlande

Vous avez déjà eu un avant-goût des plats thaïlandais ? Le Pad Thaï est un incontournable de leur cuisine. Un plat délicieux à base de nouilles, de soja, de crevettes, de citrons verts, etc. On ne peut pas tout divulguer ici, il faudra se rendre à plus ou moins 12 heures de vol de la Belgique pour en profiter, ça donne envie non ?

Sao Paulo – Brésil

On ne va plus parler du mythique festival de Rio mais on va se rendre plus au sud du Brésil dans la magnifique ville de Sao Paulo. La zone de Baixo Pinheiros est mondialement connue pour être the place to be. Elle regroupe tous les restaurants et les bars les plus tendances de Sao Paulo autour d’une cuisine mi-asiatique mi-européenne. Un vrai tour du monde…

Barcelone – Espagne

La tradicional paella, indémodable de la cuisine espagnole, certes, mais d’une saveur complètement différente lorsqu’on traverse la frontière. Le marché de Santa Catarina vous propose une multitude d’exposants et de plats espagnols, préparez-vous à déguster leurs traditions pendant quelques heures.

Dubaï – Emirats arabes unis

Connu pour de nombreuses choses autres que la cuisine, Dubaï est un réel paradis gustatif. Il ne faut pas aller loin dans les rues pour y découvrir les nombreux marchés aux épices, appelés là-bas, les souks. Vous allez pouvoir vivre une expérience colorée et, conseil d’ami, plus vous prenez en grande quantité, moins c’est cher !

Londres – Angleterre

Quand on dit Londres, beaucoup pensent ne pas bien y manger, eh bien c’est faux ! Comme chaque ville, il y a des endroits incontournables, comme le Borough Market, un des plus grands marchés alimentaires au monde ou encore l’Hand and Flowers, un restaurant 2 étoiles au guide Michelin. En bref, que ce soit des fish and chips ou le déjeuner traditionnel anglais, Londres est bien une ville sur laquelle on peut compter niveau gastronomie. On s’envole quand ?

