Vous aimez les restos italiens ? Un label vous aide à trouver les meilleurs !

Ce label a été créé par l’Italie pour certifier les restaurants qui proposent la vraie nourriture du pays.

Ça nous est tous déjà arrivé : aller dans un restaurant italien, pensant trouver les saveurs du sud mais d’être déçus par la qualité des produits proposés. C’est une mésaventure qui ne devrait plus se produire grâce à ce label mise en place par l’Italie. Cette certification permet d’authentifier les vrais restaurants italiens, ou en tout cas, ceux qui proposent des produits qui viennent véritablement du pays. Pour le moment, on compte 90 000 établissements qui se disent " italiens ", sauf qu’ils ne le sont pas vraiment et c’est un problème pour l’Italie qui compte bien le régler. C’est vrai que cela pourrait porter préjudice à l’image de la gastronomie italienne et on sait que c’est quelque chose de très important là-bas. De plus, cela représente également un manque à gagner pour le pays. Les faux produits italiens cumuleraient quelques 60 milliards d’euros. Une énorme perte financière.

Un label pour les bons produits

Pour contrer ces dérives, l’Italie veut instaurer un label pour certifier l’authenticité des produits. Ce projet s’appelle " Ita0039 ". Le but est de décerner des certificats aux établissements qui se trouvent en dehors de l’Italie. Tous les ans, 7000 certificats devraient être distribués, en collaboration avec le ministère de l’Agriculture italien, la Coldiretti (syndicat agricole transalpin) et la société de certification Asacert.

Un premier tour de vérification a déjà été effectué au Royaume-Uni et de nombreux restaurants ont été pointés du doigt parce qu’ils ne proposaient pas de vrais produits italiens. La suite des certifications se fera au Qatar, dans les Emirats arabes unis, au Canada et aux Etats-Unis.

On ne sait pas encore quand ce sera le cas pour la Belgique mais on est impatients de découvrir quels sont les vraies bonnes tables italiennes.