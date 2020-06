Vous aimez le Seigneur des Anneaux ? Vous pourrez peut-être jouer dans la série !

Il faut toutefois avoir un physique particulier…

Cela fait un moment que l’on sait qu’une série consacrée au Seigneur des Anneaux. Elle devrait être lancée par Amazon en 2021.

On sait aussi que certains acteurs des films seront présents comme Ian McKellen en Gandalf.

Si vous êtes fans de la saga, vous avez probablement tout suivi, que ce soit les livres ou encore les films. Et bientôt, ce sera donc la série que vous pourrez regarder et dans laquelle vous pourrez même peut-être jouer !

Si vous avez des signes physiques particuliers ou qui sortent de l’ordinaire, alors cette annonce est pour vous !

En effet, la production est à la recherche de nombreux figurants mais pas n’importe lesquels.

L’annonce demande des candidats au look “funky” et surtout “inhabituel”. L’idée est de recruter des gens au physique atypique et qui ne suivent pas les canons de la mode imposés par notre société actuelle.

C’est l’agence néo-zélandaise BGT Actors Models&Talent qui s’occupe du casting. Elle a posté une annonce Facebook qui détaille les caractéristiques demandées : " une dentition décalée, des cicatrices de brûlures au visage, de longs et maigres bras, des pommettes profondes, des lignes sur le visage, des cicatrices d’acné, des oreilles décollées, un nez en forme de bulbe, des petits ou des grands yeux, des difformités, un visage maigre ou encore des os manquants ".

Si vous pensez faire l’affaire, n’hésitez pas. Pour postuler, il vous suffit d’envoyer une photo de vous, au naturel, avec vos coordonnées.