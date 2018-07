Votre voisin capte le match 30' avant vous : explications

Demain c'est le grand jour, la Belgique rencontre le Brésil. Tout le monde regardera le match en direct, mais pourquoi certains captent-ils le match trente secondes avant d'autres?

La grosse différence viendrait de la vitesse d’envoi du signal. Plusieurs systèmes existent : vous pouvez regarder vos chaînes préférées via le câble de la télédistribution, vous pouvez capter la télévision par le modem internet, ou même regarder le match de foot directement sur internet.

C’est delà que tout part : ce n’est pas la même technique. Par câble, le son et l’image sont directement transmis, l’information est continue. Alors que lorsque l'on utilise internet, la technique fonctionne par paquets. Ces paquets sont donc envoyés successivement à un seul endroit, qui les rassemble et reconstruit l’image et le son en continus. Il existe des zones tampons, des caches, qui peuvent induire des retards jusqu’à une minute.

Par contre, lorsque cela arrive entre deux chaînes de télévision, cela vient du traitement qui est produit sur l’image. Pour avoir une image numérique et un son sont meilleurs, des traitement sont opérés. Comme des traitements de compression qui prennent du temps avant l’envoi, mis aussi à l'arrivée dans le décodeur, pour la décompression. Tout dépend donc de la compression, si elle est élevée ou non.

Patrick Blocry, porte-parole de VOO, était l'invité de Quoi de neuf?, selon lui, il n’y a malheureusement rien à faire pour empêcher le décalage entre deux télévisions.