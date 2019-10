Votre tête dans la nouvelle BD du Chat signée Philippe Geluck

L’imprimerie Snel, à Liège, s’est dotée d’une nouvelle imprimante pour permettre à Philippe Geluck d’offrir à ses lecteurs la possibilité de personnaliser le 22e album du Chat intitulé " la rumba du Chat ".

Y a de la rumba dans l’air… Philippe Geluck sort son 22ème album du Chat le 30 octobre prochain. Un album qui sera personnalisable. Une édition ou le lecteur pourra y trouver son prénom, son nom ainsi qu’une photo au cœur même de l’histoire. Une nouveauté rendue possible grâce au partenariat avec l’imprimerie liégeoise Snel.

"Y a de la rumba dans l’air" est un album fidèle à lui-même et au sommet de sa force comique, le chat préféré des Belges s’en donne à cœur joie.

Les lecteurs peuvent commander un album du Chat, le même que celui qui sort en librairie, mais qui est unique au monde, explique Philippe Geluck. Dans certaines bulles le chat parle d’eux en citant leur nom et leur prénom. Et au milieu de l’album, à la page 30, il y a leur photo au milieu d’un de photos dessinées de personnes célèbres. Et sur cette page le chat dit que parmi toutes ces photos il y en a une qu’il préfère et c’est bien entendu celle du lecteur.