Votre parfum pourrait gâcher votre prochain rendez-vous amoureux!

Mettre trop de parfum pourrait ruiner vos chances de séduire une personne avec qui vous avez rencard. Le problème, ce n’est pas l’odeur que ce parfum dégage, mais plutôt le fait qu’il masque votre véritable odeur naturelle. Et ce n’est pas sans conséquence, vu que l’odeur est essentielle à l’étape de séduction. Elle jouerait même un rôle crucial dans le choix et dans l’appréciation de votre partenaire éventuel.

Vos désirs pourraient-ils être faussés par votre parfum ?

Oui, mais seulement durant un certains de temps… Il ne sera pas possible de " tromper " éternellement le partenaire tant convoité. Philippe Kempeneers, psychologue clinicien et sexologue, est de cet avis : " Nos odeurs corporelles sont capables d’agir sur la motivation sexuelle et amoureuse des autres ". Et évidemment, ce phénomène va dans les deux sens, du dégout à l’attirance.

Un conseil…

" On se parfume comme on veut, on laisse faire les choses, on laisse germer le plaisir et le désir d’être ensemble. Il y a pleins d’autres paramètres qui vont déterminer nos attirances que des seules molécules odoriférantes "

Pas de panique donc …