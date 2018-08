Votre herbe est jaune à cause de la sécheresse ? Peignez-la !

La sécheresse a abîmé votre jardin ? L'herbe a brûlé ? Tendance'Herb a trouvé LA solution pour vous : peignons l'herbe tout simplement!

Il y a cinq ans, Tendance’Herb s'est installée à Toulouse. Cette société propose de peindre l'herbe de votre jardin afin d'avoir un beau gazon vert tout au long de l'année. Une société qui dispose d'un partenariat en Belgique et qui permettra donc également aux Belges de prendre soin de leur jardin comme il se doit.

Thierry Smith, responsable pour la Belgique de Tendance’Herb : " L'idée est de teinter la végétation qui pose problème actuellement suite à la sécheresse notamment. On va appliquer cette peinture sur les végétaux pour retrouver l'éclat initial et ça nous permet d'avoir un beau gazon vert ou encore de belles haies de sapin qui retrouvent les couleurs du printemps. Et tout cela en faisant des économies d'eau donc il n'y a que des avantages!"

Un produit qui se veut 100% naturel comme le confirme Thierry Smith : "C'est vraiment des colorants 100% naturels, c'est écologique ! C'est du végétal qu'on va projeter sur notre pelouse pour teinter la plante en interne donc le gros avantage est que ça ne se décolore pas avec le temps. La seule chose qui va l'enlever c'est la tondeuse mais il faudra juste remettre une petite couche quand cela repoussera." En plus d'être écologique, ce produit est simple à appliquer : "Ce qui est génial est que vous recevez votre bidon d'un litre de colorant vert pelouse et vous pouvez l'appliquer vous-même directement sur le végétal depuis un pulvérisateur - il existe différentes teintes de vert - ou bien vous pouvez faire appel à des professionnels comme nous pour l'appliquer."

Quid du prix maintenant ? "Un bidon d'un litre vaut 50€ pour réaliser une surface de 100 mètres carrés. Et le but est de ne plus arroser les jardins donc vous allez apporter les 20% d'eau nécessaires à la survie de votre pelouse par rapport à un arrosage massif comme cela se passe dans les golfs. Aujourd'hui, on teint les golfs pour ne plus arroser."

Pour vous procurer ce produit, il vous suffit de le commander sur le site de Tendance'Herb.