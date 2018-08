Votre chien est en surpoids ? Emmenez-le à la piscine !

Fred Sartenaer, directeur du Doc Center de Charleroi : "Malheureusement, de plus en plus de chiens sont en surpoids C'est essentiellement dû à la mauvaise alimentation. L’alimentation du chien c'est comme pour les humains, parfois c'est trop industriel, pas très bon ou les aliments ne sont pas forcément bien choisis. Maintenant, bien nourrir son chien n'est pas forcément plus cher. Ici, au Dog Center, on est très à cheval sur l'alimentation et on propose beaucoup de choix en alimentation naturelle et le sport va beaucoup aider. Pour ce faire, chez nous, on propose un concept assez fou c'est-à-dire : nager avec son chien! Le principe est donc d'aller nager en famille mais avant toute chose, c'est un bienfait énorme pour le chien au niveau des dépenses physiques. Ça va être des dépenses très saines ce qui fait que les chiens qui ont beaucoup d'embonpoint peuvent plus facilement faire du sport sans forcément être essoufflés ou avoir une montée de pulsions cardiaques ! À la piscine, on a beaucoup de chiens qui retrouvent vite la forme. On couple ça avec un régime alimentaire et en très peu de temps, nous avons de très bons résultats."

Le surpoids a des conséquences sur la santé de l'être humain mais aussi des animaux. Il est important de manger sainement et de façon équilibrée mais aussi de pratiquer l'un ou l'autre sport. Et il est même possible de se rendre à la piscine avec votre chien ! En effet, en 2016, à Charleroi, le Dog Center a inauguré la première piscine pour chiens de Belgique. L'occasion de faire du sport avec votre compagnon de route préféré !

Votre chien a peur de l'eau ? Voici la solution !

Si votre chien est plutôt effrayé de se jeter à l'eau, au Dog Center, différentes solutions s'offrent à vous pour le bien-être de l'animal : "Chez nous, il y a la possibilité de prendre un maître-nageur avec soi. Il s'agit d'un éducateur canin qui entre à l'eau avec le chien pour lui donner la motivation dont il manque parfois et le soutenir dans cette épreuve. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle des colliers lunes donc ce sont des colliers gonflables et également des gilets de sauvetage ! En général, ça rassure les chiens qui ont peur de l'eau et qui se retrouvent dans une situation inconfortable. Grâce à tout cela, ils se lancent plus facilement ! "

Enfin, si la question de l'hygiène vous pose problème sachez que vous n'avez pas vraiment à vous en faire comme le conclut le directeur du Doc Center de Charleroi : "On a eu beaucoup d'attaques au niveau de l'hygiène mais on s'en sort vraiment pas mal ! On est très à cheval là-dessus et la piscine est très propre!"

Si l'envie vous prend de vous jeter à l'eau avec le meilleur ami de l'homme, n'hésitez pas à nous raconter votre expérience par la suite ! Sur ce, bon plongeon !