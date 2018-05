Votre animal de compagnie peut sauver des vies!

La clinique vétérinaire de l'Université de Liège lance un appel au don de sang de chien et chat. Elle demande aux propriétaires de se manifester rapidement.

Le don de sang, on connaît, et on sait à quoi ça sert. Par contre, le don de sang de nos petites boules de poils, ça étonne.

Pourtant, en faisant un don de sang votre "choupi" a la possibilité d’aider un autre animal qui est dans le besoin. Que ce soit dû à un accident, qui cause une hémorragie et la perte abondante de sang, ou dû à une anémie hémolytique, une maladie où le système détruit les globules rouges.

Généralement, la clinique compte deux transfusions par jour, mais ces derniers temps, les transfusions ont été plus nombreuses que d’habitude. Conclusion, la banque de sang a fortement diminué. Rien que la semaine passée, 24 transfusions ont été effectuées!

De moins en moins de donneurs

La forte demande des derniers jours implique une diminution de ressources, de plus, l'ancienneté des donneurs n’aident pas la clinique à conserver une grosse réserve de sang. Car comme pour les humains, les animaux doivent remplir plusieurs conditions.

Votre compagnon doit avoir entre un et dix ans, il ne doit jamais avoir reçu de transfusion de sang, et être en ordre de vaccins. Les chiens doivent peser 25 kg, minimum, et les chats 4 kg.

Un cadeau à la clé

Le don est très rapide, 10 minutes maximum, mais il faut compter entre 30 minutes et une heure pour l’ensemble de la procédure. En effet, l’animal doit d’abord subir un examen général. Les chats subissent une sédation systématique assez légère. Les chiens, quant à eux, ce n’est pas toujours le cas, mais la grande majorité est bien plus calme une fois sédaté.

Tout comme nous, votre petit loulou recevra une récompense, à ne pas manger tout de suite, vu la sédation. Vous recevrez aussi un sac de croquette, une réduction en cas de consultation pour votre animal de compagnie, et si, un jour, il a besoin d'une transfusion, elle sera gratuite.

Vous pouvez contacter la banque de sang au 04/366.45.57 ou au 04/242.75.62. Ou encore via mail : banquedesang.cvu@uliege.be

Gaelle Shills, est vétérinaire et responsable des soins intensifs et dons de sang à la clinique vétérinaire de l'Université de Liège. Elle était l'invité de Quoi de neuf? Pour écouter son interview ça se passe ici :