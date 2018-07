Voix cassée après le Mondial? Que faire?

Troisième à la Coupe du Monde avec un retour triomphant des Diables Rouges hier, résultat : beaucoup d'émotions chez les supporters, le tout combiné avec une euphorie qui peut avoir blessé vos cordes vocales. Si vous faites partie des ces fans qui ont perdu leur voix, voici les choses à faire, ou ne pas faire, pour vous soigner au mieux.

Jean-Pierre Maisin est ORL, il était l'invité de Quoi de neuf? ce matin, il explique que la première chose à faire est de se reposer : " Comme nos sportifs qui ont fourni un effort musculaire important, le muscle vocal étant un muscle comme les autres, la première règle est le repos."

Si une inflammation s'est installée, il faut bien évidemment se reposer, mais il faudra aussi combiner le repos avec une deuxième règle : la consommation d'anti-inflammatoires locaux ou même de vieux remèdes comme les tisanes de thym, de laurier ou de menthe...

Comme le larynx est le carrefour entre la voie respiratoire et la voie digestive, il est conseillé de ne pas utiliser certains aliments irritants, notamment la cigarette, le thé et le café, les aliments trop acides, sucrés ou salés. Les tisanes et les bouillons sont d'ailleurs préférables par rapport à des boissons à base de théine et de caféine : " Forcément si vous mettez des irritants en plus sur le couvercle, c'est-à-dire sur ces cordes vocales qui se ferment lorsque vous déglutissez et bien vous allez évidemment créer un rôle inflammatoire supplémentaire, donc à proscrire ".

Boire du lait chaud avec du miel, ainsi que boire de l'eau ou porter un foulard pour éviter d’attraper froid, sont aussi des techniques supplémentaires pour se soigner lors d'une extinction de voix.