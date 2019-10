Voilà comment arracher une dent de lait

Un moniteur d’auto-école a eu l’idée de génie pour arracher la dent de lait de sa fille.

Pour faire la promo de son auto-école, le papa d’une petite fille a eu l’idée d’attacher la dent de lait de sa gamine au pare-chocs arrière de sa voiture. Le buzz a fonctionné puisque la vidéo a été partagée des milliers de fois sur la toile. On y voit le papa attacher un fil autour de la dent de la petite. Le père va ensuite dans la voiture et démarre d’un coup sec, rapide, efficace et indolore.

Retrouvez la vidéo ici