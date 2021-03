Voici l’histoire et le lieu exact de la célèbre colline du fond d’écran Windows XP

Un journaliste du SFGate a relocalisé l’emplacement exact de l’une des plus célèbres photos du monde : celle de la colline apparaissant sur les fonds d’écrans d’ordinateur au système d’exploitation Windows XP. Il en a également interrogé l’auteur, Charles O’Rear.

Une colline avec une pelouse verdoyante et un ciel bleu azur parsemé de quelques nuages à l’horizon : personne n’a oublié ce qui reste peut-être comme la photo de fond d’écran la plus célèbre de l’histoire de l’informatique.

Installée sur le système d’exploitation Windows XP de Microsoft dès sa parution le 25 octobre 2001, la photo intitulée 'Bliss Hill', a longtemps fasciné les internautes, s’interrogeant sur la réalité ou non du paysage et sa provenance. Windows XP s’est écoulé à 400 millions de copies dans les cinq premières années de son existence et a perduré sur les ordinateurs jusqu’en 2014 avant son obsolescence avance Grant Marek, le rédacteur en chef du SFGate, à l’origine de cette découverte. Il estime ainsi qu’au moins 1 milliard de d’ordinateurs se sont allumés avec ce cliché.