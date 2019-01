Visiter l'épave du Titanic ?

Une société commercialise une expédition sous-marine pour visiter le navire naufragé il y a 105 ans. Premier voyage cet été.

C'est un rêve accessible aux milliardaires. Contre près de 100 000 euros, la société américaine Ocean Gate vous emmène faire un voyage abyssal, pour visiter l'épave la plus célèbre au monde, celle du "Titanic". Elle se propose d'emmener ses hôtes embarqués depuis Terre-Neuve, au Canada, à bord du sous-marin dernier cri le Cyclops 2, L'appareil peut accueillir à son bord jusqu'à 5 personnes pendant six à huit heures et est équipé d'un grand hublot et d'un dispositif de caméras à 360 degrés. Les visiteurs de l'épave sont donc assurés de bénéficier d'un spectacle rare, pendant les trois heures que dure l'exploration de la proue du navire naufragé, de ses différentes passerelles et l'emplacement du fameux grand escalier.