Venez fêter Pâques parmi les animaux d’une ferme pédagogique

" Ferme et compagnie " est une asbl de Grez-Doiceau dans le Brabant wallon qui organise, en ces temps pascals, un grand jeu afin de faire connaissance avec les animaux de la ferme.

Pour financer leurs activités, ils organisent régulièrement des visites d’école, des stages, des teambuildings, mais aussi des événements à thèmes et sont en perpétuelle recherche de bénévoles.

Le but premier de cette ferme, c’est de permettre aux enfants de découvrir ou redécouvrir la nature, par un contact avec les animaux, mais aussi en cultivant un potager ou encore en expérimentant la nature par les 5 sens. L’objectif est aussi social, celui de passer du temps avec des personnes en situation de handicap.

Résoudre une énigme de Pâques.

En évoluant parmi les vaches, cochons, ânes, lamas, chèvres, cobayes ou lapins qui peuvent être caressés et nourris sans crainte, les petits détectives devront résoudre une enquête.

Le parcours pourra se faire les 27 et 28 mars, mais aussi les 3-4 et 5 avril. Il faudra compter 1h30 à 2h pour l’activité et -mesures Covid obligent-, il est obligatoire de s’inscrire à l’événement.

Les arrivées seront échelonnées, afin d’éviter les regroupements. Le pique-nique ne sera pas permis, mais une cafétéria sera ouverte en take-away.