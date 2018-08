Vaincre l'aviophobie ? C'est possible avec TUI !

Lentement mais sûrement...

Une formation qui procède selon la citation "lentement mais sûrement" : "On préserve nos candidats, ça commence toujours par un cours théorique de 6h et souvent, après ce cours, 90% des candidats sont libérés de cette peur et se sentent prêts à prendre l'avion. Si ça ne suffit pas, on envisage un coaching individuel, on emmène alors les candidats dans une reproduction de cabine d'avion, on y va vraiment en douceur. Ils vont pouvoir venir dans les coulisses de la compagnie aérienne TUI Fly, voir comment se préparent les vols, les équipages etc. Puis on va visiter un avion parqué au sol et voir les atterrissages et décollages et si la personne se sent prête, alors on va effectuer un vol avec elle."

À savoir que pour 90 % des personnes ayant suivi cette formation, ça marche ! Ces cours théoriques reviennent à 90€ pour les 6h et vous obtenez également un bon d'une valeur de 50€ pour un vol, une fois la peur vaincue... Quand au coaching individuel, il faut compter 180€ pour 4h de coaching. Mais voyager sera désormais un réel plaisir pour vous et ça, ça n'a pas de prix !