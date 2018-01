USA: ce photographe essaie d'embarquer son paon dans un avion

Ventiko est un photographe new-yorkais qui a fait parler de lui ces derniers jours, car il a tenté de prendre son "paon" lors d'un vol de Newark à Los Angeles le 28 janvier dernier.

Ventiko avait acheté un billet pour l'oiseau avant le vol de dimanche, mais les responsables de United Airlines ont refusé de le laisser monter à bord de l'avion, disant qu'il ne respectait pas les directives pour plusieurs raisons, notamment: "sa taille et son poids".

Du coup, dans Quoi de neuf?, on s'interroge sur les règles en la matière quand on souhaite prendre l'avion avec son animal de compagnie. Quels sont les animaux autorisés et comment les faire voyager? Réponse ce mercredi avec Florence Bruyère, responsable presse et communication Tui Fly.

Article original à retrouver ici.