Une youtubeuse organise des cagnottes pour nourrir les sans abris à Bordeaux

Il y a 2 ans, Océane, 28 ans, sensibilisée à la cause des sans abris a décidé d’organiser des cagnottes sur le site Leetchi. L’idée ? Aller faire les courses pour les SDF de Bordeaux. Lors de ses achats et de sa distribution, elle aime se déguiser en super-héros comme superman ou spiderman, de façon à apporter un peu de sourire autour d’elle. Lors de ses 3 précédentes cagnottes, elle a récolté respectivement 80€, 106€ et 342€ et elle précise qu’elle a également participé elle-même au montant des cagnottes.