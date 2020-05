Une tonne d’oignons devant la porte de son ex pour qu’il pleure

Pas du contente que son ex-petit ami n’ait pas pleuré après leur séparation, une Chinoise a trouvé une idée pour se venger.

Les histoires d’amour peuvent parfois se finir de manière soudaine et insolite. Un habitant de la province de Zibo en Chine en a fait les frais. En rentrant chez lui, le jeune homme a fait une découverte surprenante. Une tonne d’oignons rouge avait été déposée devant la porte de son appartement. Un cadeau de son ex-compagne.

Quelques jours avant, cet homme avait quitté son amie suite à une histoire d’infidélité. Cette escapade extraconjugale a eu raison du couple et mis un point final à une relation qui durait depuis un an. Suite à la séparation, la femme raconte avoir pleuré pendant trois jours. Un chagrin qui s’est par la suite transformé en colère quand elle a appris via ses amis que son ex ne semblait pas du tout triste de cette séparation et qu’il n’avait pas versé une larme à son sujet.

Pour se venger, elle décide de commander une tonne d’oignons rouge. Le livreur a pour consigne de déposer les oignons à l’adresse de son ex et de tout déposer devant sa porte. Quatre heures plus tard, la marchandise est devant chez lui avec un mot : "J’ai pleuré pendant trois jours, à ton tour !"

Interrogé par les médias locaux, le voisin du jeune n’a pas trouvé ça drôle : "Je ne sais pas s’il a pleuré, mais moi oui. Tout l’immeuble pue l’oignon !"