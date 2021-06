Une statue de Marcel Marlier, le dessinateur de Martine, inaugurée à Mouscron

Un centre d’interprétation.

Un parcours permanent, a été inauguré en 2015 dans les dépendance du châteaux de Comtes à Mouscron, en hommage à l’illustrateur qui travaillait pour les éditions Casterman. A ses débuts, il y illustre des ouvrages d'Alexandre Dumas, de la Comtesse de Ségur et de Madame le Prince de Beaumont. Le centre d'interprétation "Marcel Marlier, dessine-moi Martine" propose de vous plonger dans son monde et présente documents d'archives, objets personnels, témoignages inédits, techniques et méthode de travail de l'artiste, dessins originaux sont proposés, entre autres via des vidéos.