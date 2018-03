Une station spatiale chinoise pourrait bientôt s'écraser en France, c'est dangereux?

Le titre, très alarmiste, est signé de nos confrères du Parisien, rassurez-vous l'information est juste mais à nuancer fortement.

Cette station spatiale chinoise de 8,5 tonnes et de 10 mètres de long est en orbite depuis 2011. Elle a été opérationnelle jusqu’en 2013 et est devenue incontrôlable en 2016. Selon les experts, elle doit rentrer dans l'atmosphère entre le entre le 29 mars et le 6 avril.

"D’après l’agence spatiale européenne, ces débris pourraient s’écraser dans une large zone qui inclut l’Australie, l’Inde, l’Afrique, les Etats-Unis mais aussi la France, et plus particulièrement, concernant l’Hexagone, la Corse, les régions de Toulon, Perpignan et Lourdes", rapportent nos confrères.

"En tout, 25 000 objets sont déjà tombés dans l’atmosphère, et il n’y a jamais eu aucune victime", souligne Christophe Bonnal expert des débris spatiaux au Centre national d’études spatiales.

Vous pouvez toujours suivre, en direct, la trajectoire de la station spatiale sur ce site.

L'expert Christophe Bonnal nous dit tout dans Quoi de neuf? ce mardi.

Article original à lire ici.