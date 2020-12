Une solution d’urgence pour les sans-abris dormant en rue : les tentes ORIG-AMI

A Bruxelles , 2.600 personnes dorment dans la rue et le nombre augmente chaque année. Certains sans-abris refusent de se rendre dans les abris de nuit pour diverses raisons. Les places sont aussi limitées, surtout l’hiver. La situation économique, accentuée par la pandémie de COVID , a poussé dans la rue une population précaire tombée dans le dénuement. L’association " Cultures et Communication " relance donc pour la 4ème année consécutive son Opération ORIG-AMI dans les villes de Bruxelles, Liège, Charleroi, Namur et Anvers .

Un ORIG-AMI inspiré de l’art japonais du papier plié.

Ils sont faits de carton recyclé, repliables et transportables comme un sac à dos et présentent notamment l’avantage d’être tolérés par la police, contrairement aux tentes. De plus, ils résistent aux intempéries, certains abris ont d’ailleurs été utilisés durant plusieurs mois. Ils offrent une certaine intimité, isolent et protègent durant les grands froids. Ils permettent d’accueillir un couple et ses effets personnels ou une personne seule avec son animal de compagnie. Il s’agit d’une solution d’urgence pour les sans-abris dormant dans la rue.