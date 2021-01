Une Renault 4L défie une Dacia sur la neige

La tempête de neige Filomena qui est tombée sur l’Espagne samedi a paralysé Madrid et une bonne partie du pays. Dans ce chaos, de nombreux Madrilènes ont eu quelques difficultés à circuler en voiture. Une vidéo postée samedi sur Twitter et devenue virale montre une Renault 4L, une voiture qui n’est plus produite depuis 1992, " humiliant " une Dacia Duster sur une route enneigée.