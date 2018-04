Une publicité qui nourrit les oiseaux

Dans l'image du jour, on parle d'une publicité qui a ce petit truc en plus pour aider la planète.

En Suède, à Uppsal, à 70 km de Stockholm, un panneau publicitaire a vu le jour. C'est un panneau comme on peut en voir sur les buildings, un panneau interactif qui se trouve sur un immeuble de six étages. Et sa particularité, c'est qu'il nourrit les oiseaux.

Car en Suède, les températures froides ne sont pas toujours des plus faciles pour ces animaux. Ramboll, une société de conseil en développement durable, a donc décidé d'installer sur son bâtiment une publicité qui aurait ce petit truc en plus pour la nature. Elle a installé une machine qui permet de nourrir les oiseaux.

Moulin à graines

L'énorme panneau interactif de 106 mètres carrés couvre la façade et présente une photographie de deux mains sur laquelle sont placées huit plates-formes "invisibles". De ce fait, lorsque les oiseaux s'arrêtent pour profiter de l'offre illimitée de graines les passants peuvent voir les oiseaux qui se nourrissent dans le creux des mains.

Derrières ces différentes plateformes, il y a un mécanisme de distribution qui est caché à l'intérieur du bâtiment. En effet, le mécanisme, composé de différentes roues, permet de distribuer les graines.

La technologie au service de la nature

Ce n’est pas la première fois qu’on parle de la société Ramboll et de ses projets pour la nature. Par exemple, Ramboll a inclus trois tunnels sous le projet de construction d’une route dans la zone commerciale d'Erikslund. Le but était de prévoir une traversée plus sûre pour les grenouilles et les salamandres qui vivent dans la région.

Une manière donc pour l'entreprise de mettre la technologie au service de la société et de la nature et pas uniquement pour le plaisir humain.

Lorraine nous en parle dans l'Image du jour ce vendredi.