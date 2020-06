Une pleine lune des fraises éclairera le ciel ce vendredi

Ce vendredi 5 juin, certains auront la chance d’observer un phénomène qu’on appelle " Full Strawberry Moon ", traduisez la pleine lune des fraises de par sa couleur rose et sa coïncidence avec la saison de récolte du fruit. Un phénomène rare autrefois apprécié des sorcières qui célébraient cet astre plein de mystères. Pour voir cette lune rose il faudra lever les yeux au ciel ce vendredi entre 19h45 et 21h30.

On nomme ce genre d’éclipse, éclipse pénombrale, ce qui veut dire que la Lune traversera la pénombre de la Terre. Pour faire simple : la Lune, la Terre et le Soleil seront alignés et du point de vue lunaire, le Soleil sera caché en partie par la Terre.

A l’origine, les tribus amérindiennes lui avaient donné ce nom car elle coïncide avec la période durant laquelle les fraises arrivent à maturité.

D’autres estiment que ce nom viendrait de sa couleur lors de certaines journées chaudes de juin. Un peu partout dans le monde, ce phénomène porte d’autres noms comme "lune de miel", "lune rose", "lune chaude", "lune de foin", "lune des amoureux".

L’actu insolite, ça se passe sur VivaCité

Pour plus de contenu insolite, rendez-vous chaque jour de la semaine avec Michaël Pachen et François Denamur dans Quoi de neuf de 16h à 18h sur VivaCité.