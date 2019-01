Une piste de ski spectaculaire !

Le Kitzbuhel est une station de ski autrichienne qui accueille tout ce week-end sa traditionnelle manche de Coupe du Monde. Et ce rendez-vous autrichien, croyez-moi, il n'est pas anodin dans le calendrier. C'est toujours l'un des plus grands moments de la saison... La plus belle journée de l'hiver pour le monde du ski professionnel. Surtout grâce à la célèbre piste de la "Streif", la piste où l'on dispute la descente.

Cette piste est célèbre parce qu'elle est l'une si pas "LA" piste la plus compliquée au monde. D'après les skieurs pros c'est à la fois la plus difficile, la plus technique et la plus dangereuse !



Une piste autrichienne divisée en 5 secteurs...

Accrochez-vous :

Mausefalle (piège à souris),

Steilhang,

Brückenschuss,

Hausbergkante,

et Zielschuss à vos souhaits !

Streif ça veut dire ruban, car la piste serpente beaucoup. Au total, un peu plus de 3km de descente.

Un peu moins de 2min entre le portillon de départ et la ligne d'arrivée. La vitesse moyenne de la descente tourne aux alentours des 105 km/h avec des pointes à plus de 140 km/h

Imaginez que vous êtes sur autoroute avec votre voiture et qu'un skieur vous dépasse, cela permet de visualiser la vitesse incroyable atteinte par ces skieurs kamikazes.



Sa légende vient aussi des chutes spectaculaires qui se sont déjà produites à Kitzbuhel. La moindre erreur est fatale.

Didier Cuche, skieur suisse qui possède le record de victoires (5) de cette descente dit de la Streif :

"C'est comme plonger dans le cratère d'un volcan en éruption".

Quand vous en avez terminé c'est le soulagement...

et le comité d'accueil est plutôt sympa puisqu'au bas de la descente,

il y a 60.000 personnes qui vous attendent. Un stade de foot !

Et c'est pour quand cette descente ??

Et bien chaque année, c'est le grand rendez-vous du samedi. Mais cette fois, on a bouleversé le programme...

Pourquoi? et bien parce qu'on annonce beaucoup de neige pour demain samedi. Et faire la descente sous la neige est trop dangereux. Donc la descente s'est en fait déroulée ce midi.

Il existe un film sur cette descente de Kitzbuhel

"Streif, une descente en enfer" ici