Une nouvelle bière parfumée au bacon pour apprécier votre burger

Du véritable bacon dans la bière.

Il ne s’agit pas d’une bière aromatisée au bacon. Les brasseurs ont carrément intégré du bacon dans la bière. Mais est-ce que ce n’était pas un peu risqué ?

"La graisse dans la bière, cela inhibe la mousse donc on n’aurait pas eu de mousse sur cette bière…", explique Renaud Pirotte, cofondateur de la Brasserie C à RTC."Comme c’est quand même important d’avoir un beau col, nous avons utilisé une petite technique permettant d’éviter l’absence de mousse. On a le bacon qui vient amener un parfum et un goût une belle bière blonde avec une mousse qui tire dans la longueur".

La crainte demeurait que cette bière soit écoeurante, mais Thomas Mémurlin du Huggy’s bar assure que cette bière qui titre 6° est légère et parfumée. A vous d’aller la découvrir à partir du 9 juin.