Une Montoise propose un coaching pour un mode de vie minimaliste, se sentir mieux avec moins !

Qu'est ce que la thérapie du minimalisme ? Dans "Quoi de Neuf ?" Florence nous explique tout !

" Quelques événements marquants m’ont fait prendre conscience de certaines choses alors que jusque-là, je consommais de façon irréfléchie"

Le minimalisme est une philosophie de vie et une démarche personnelle visant à prendre conscience et à interroger ses comportements au quotidien. Le but est de viser le détachement, le désencombrement et la simplicité. Il revient à chacun de trouver sa forme privilégiée de minimalisme, l’objectif étant simplement de se questionner avant d’agir, d’éviter les actions automatiques et de retrouver une liberté en faisant des choix conscients et écologiques, pour l’environnement et pour soi-même.

