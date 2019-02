Une mini-entreprise : “Strawboo”.

7 jeunes de l’Athénée Royal Jean Absil se sont lancés dans cet incroyable projet qui combine la recherche d’idées, d’innovations avec l’expérience de l’entreprenariat.

Dans un monde où la situation environnementale est alarmante, des jeunes étudiants se sont posés la question suivante : " Comment pouvons-nous à notre échelle, tenter d’améliorer les choses ? " C’est à partir de là que " Strawboo " est né. L’idée de base était de diminuer les déchets plastiques. En effet, chaque année environ 7 millions de tonnes de plastique sont déversés dans les océans et causent la mort d’un grand nombre d’animaux marins. Le concept est de remplacer les pailles en plastique à usage unique par des pailles en bambou, réutilisables.

Nos pailles viennent de Bali, d’une entreprise française qui les fabrique à la main et sans produit chimique. Le fait que nos pailles soient importées de Bali peut sembler en contradiction avec notre projet mais il est très difficile de trouver du bambou adapté à la réalisation des pailles en Belgique.

Des pailles 100% naturelles, 100% biodégradables et 100% réutilisables. Elles ont une longueur de 20 cm et un diamètre qui varie entre 0,5 et 1,1cm. Et oui, il est difficile de faire des pailles calibrées avec du bambou mais chacune d’entre elle est unique.

Strawboo propose aussi une petite brosse pour les nettoyer et elles vont au lave-vaisselle.

Un pack de 4 pailles Strawboo coûte 13€ nettoyeur compris et 12,5€ sans.

Dans un souci de cohérence et pour contribuer encore un peu plus à notre soutien à l’environnement, l’équipe Strawboo a pris la décision de verser la majeure partie de ses bénéfices à l’association " Sea First Foundation ".