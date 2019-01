Une "man cave" au shopping center de Wijnegem

Billard, babyfoot, bar, écran géant,... c'est ce que vous pouvez retrouver dans la cave d'un centre commercial belge. Le shopping de Wijnegem a inauguré la plus grande ‘Man Cave’ jamais construite dans un centre commercial.

Selon Catherine Geysen, la responsable marketing du Wijnegem Shopping, " le phénomène est bien connu: les hommes attendent fidèlement leurs partenaires dans les couloirs du centre commercial jusqu’à ce qu’elles aient fait leur choix. Près de six visiteurs sur dix passent au moins trois heures dans le centre commercial, et le temps d’attente peut parfois être plus long ". La cave se déploie sur une surface de 240m2 et est équipée de tables de billard, de consoles de jeux, de grands écrans et d’un bar à bières et cocktails de six mètres de long. Il y est aussi possible d’assister à de petits concerts, de regarder un match de foot, de lire son journal, de recharger son smartphone, de faire la fête ou de rester simplement assis dans un des canapés à disposition. Le tout est dédié aux ‘Hommes’.

Attention, notre intervenante nous le confirme; la man cave n'est pas ouverte que aux hommes. Les familles, les couples et les groupes d'amis sont les bienvenus. L'objectif est de passer un bon moment. L'accès à la cave est évidemment gratuit.

Alors à quand une woman cave pour occuper les dames qui attendent leurs maris resté dans la man cave ?