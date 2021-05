Une Malienne aurait accouché de 9 bébés au Maroc

Cette maman originaire de Tombouctou, au Mali aurait donné naissance à 5 filles et 4 garçons. Une grossesse extrêmement rare et risquée qui a incité la maman à aller accoucher dans un hôpital marocain, même si l’information n’a pas été confirmée par le Maroc.

Le ministère de la Santé et du Développement social du Mali a précisé dans un communiqué que " Madame Cisse a accouché, par césarienne, de neuf nouveau-nés au lieu des sept annoncés par les résultats d’échographies faites au Mali comme au Maroc " et a déclaré " Jusqu’à présent, la maman et les bébés se portent bien ".