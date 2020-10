Une maison qui change de couleur en fonction de la qualité de l’air

Selon l’OMS, en 2016, on estimait à 4,2 millions le nombre de décès prématurés provoqués dans le monde par la pollution de l’air extérieur. Cette mortalité est due à l’exposition à certaines particules qui provoquent des maladies cardiovasculaires et respiratoires, et des cancers. Une surveillance continue est donc nécessaire afin de fournir recommandations et plans d’action éventuels.