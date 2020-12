Une maison en pain d’épices, en hommage au film culte « Maman j’ai raté l’avion »

La talentueuse cake designer Michelle Wibowo de Londres a l’habitude de créer des gâteaux ou réalisations en sucre très réaliste. Elle est déjà l’auteur de la réplique à l’identique d’une œuvre en sucre " La création d’Adam " de Michel Ange , d’une sculpture géante représentant le personnage de Big Friendly Giant de l’écrivain Roal Dahl , ou encore le personnage de Colin Firth grandeur nature, en génoise, pour le 25e anniversaire de la série " Orgueil et préjugés " et d’une reproduction grandeur nature de 3 personnages de " Games of thrones ".

Une création qui a demandé 300 heures de travail.

63 arbres, 33 fenêtres et 14 boîtes à pizza en pain d'épice et 6 lampadaires. L’escalier est fait de pain d’épices recouvert de sucre glace pour simuler la neige. La scène entière mesure 1m25 sur 1m70. Beaucoup de détails ont été réalisés pour les fans du film. On peut y voir par exemple Kevin, tombé du traîneau et coincé dans la neige, les cambrioleurs Harry et Marv qui glissent sur les escaliers, le van de plomberie recréé en pâte à sucre avec le texte peint à la main, ou encore une cabane dans les arbres où Kevin s'est réfugié pour échapper aux cambrioleurs.